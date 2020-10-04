ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم فنوش إنّه مازالت هناك تحدّيات أكبر بكثير من مجرّد توزيع المناصب السيادية.

فنوش أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنّ هذه التحديات كثيرة، وتتمثّل في تشكيل الحكومة ومقرّها، والتعامل مع الميليشيات والمرتزقة، ومحاولة اختزال الأمر في كيفية إيجاد آلية لتقاسم المناصب السيادية يعكس حجم المشكلة.

وأضاف: “محاولة تغيير الوفد الممثّل لما يسمى مجلس الدولة هي خطوة للانتكاس على ما تم التوافق عليه في الجولة الأولى؛ ما يبيّن أنّ هناك انقسامًا داخل المجلس نفسه، كما يحاولون الحصول على ضمانات أكثر لاستمرار سيطرتهم على هذه المؤسسات”.