الكويت – افاد بنك الكويت الوطني، إنه وقع وبيت التمويل الكويتي اتفاقية تسهيلات مجمعة بقيمة مليار دينار (3.3 مليارات دولار)، مع مؤسسة البترول الكويتية لتمويل مشاريع تنفذها الأخيرة.

وذكر البنك في إفصاح للبورصة المحلية، الأحد، إنه سيكون مسؤولا عن القرض ووكيلا للبنوك التقليدية المشاركة في القرض المجمع، بينما تبلغ حصته من التمويل 370 مليون دينار (1.21 مليار دولار).

في وقت سابق اليوم، قالت صحيفة الأنباء الكويتية إن القرض يمتد على 15 عاما بفائدة متغيرة (لم تحددها)، مشيرة أن البنوك تمكنت من توفير قيمة القرض في وقت حساس.

وستخصص مؤسسة البترول الكويتية، مبلغ التمويل، لتنفيد مشاريع تطويرية وإنتاجية ضمن استراتيجيتها التوسعية الممتدة لعام 2040، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع مداخيلها المالية.

وتعيش الكويت حاليا، واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

ومؤسسة البترول الكويتية، واحدة من أكبر 10 شركات نفطية في العالم، وتنشط في مجال توفير طاقة آمنة وموثوقة ونظيفة للأسواق العالمية.

الأناضول