إنجلترا – فرض انتشار فيروس كورونا المستجد ثقافة العمل عن بعد في عدد من المجالات المهنية، لزيادة التباعد الاجتماعي منعا لتفشي المرض.

ولمواجهة التفشي، لجأ عدد كبير من الشركات الضخمة والصغيرة إلى سياسة العمل من المنزل لضمان سلامة موظفيها من العدوى.

ورغم أن خيار العمل من المنزل في مثل هذه الحالات الطارئة يعد حلا آمنا لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص، إلا أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها حتى لا يؤثر العمل عن بعد على كفاءتهم، وفقا لما ذكرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهي كالتالي:

ساعات محددة للعمل

يجب أن يكون هناك عدد من الساعات المحددة يوميا للعمل عن بُعد دون التغيير فيها، وهذا للحفاظ على التوازن بين العمل والأمور الحياتية الأخرى، ويجب عليك الحرص على الالتزام بمواعيد العمل المخصصة مما يساعدك على إنجاز عملك بسهولة ويسر، كما أنه يساعد على التركيز بشكل أفضل مما يزيد من الإنتاجية الأفضل في العمل.

مكان محدد للعمل

عليك اختيار مكان يساعدك على العمل داخل المنزل، على أن يكون مريحا، وهذا لأنك ستقضي عدد ساعات عملك بشكل متواصل، ومن الأفضل الجلوس على كرسي وخلف مكتب مريح في غرفة مغلقة عن بقية المنزل، بهدف التركيز في العمل وعدم التشتت.

التواصل مع فريق العمل

من الأشياء الجيدة لإنهاء الأعمال الموكلة إليك أن تتواصل مع فريق العمل من مديرين وزملاء عبر الإنترنت، وهذا يساعدك على اللجوء إليهم عند وجود صعوبة في عملك مما يزيد من تحفيزك للعمل بشكل أفضل.

روتين يومي محدد

عليك باتباع روتين يومي قبل أداء العمل، حيث أن الروتين الصباحي قبل العمل يحفزك على إنجاز المهام جيدا، وهذا من خلال اتباع نفس العادات التي كنت تقوم بها قبل ذهابك للعمل مثل الإفطار وشرب فنجان من القهوة، ومن الجيد تغيير الملابس المنزلية واستبدالها بملابس الخروج.

الابتعاد عن مسببات التشتت

يعتبر التشتت والقلق والتوتر من المشكلات التي تواجه من يعملون عن بُعد، ولهذا عليك الحرص على العمل في مكان هادئ في المنزل بعيدا عن مسببات التشتت ومنها التلفاز كما يمكنك إغلاق الإشعارات على هاتفك المحمول حتى الانتهاء من العمل.

المصدر: وكالات