الولايات المتحدة – صعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مدعومة بمعلومات إيجابية عن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن الأسبوع الماضي، إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

والأحد، قال الطاقم الطبي المعالج لـ “ترامب”، إن “الحالة الصحية للرئيس تتحسن، وإنه قد يعود إلى البيت الأبيض بحلول الإثنين”.

وعند الساعة (07:30 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون أول، بنسبة 1.45 بالمئة أو 0.56 دولارا، إلى 39.84 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 1.51 بالمئة أو 0.58 دولارا إلى 37.63 دولارا للبرميل.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي إصابته وزوجته بفيروس كورونا، ونُقل إلى مستشفى عسكري في وقت لاحق من اليوم نفسه بعد أن تدهورت صحته، قبل أن يعلن أنه يشعر بتحسن.

وكانت أسعار الخام سجلت هبوطا في تعاملات الأسبوع الماضي، مع بيانات أظهرت ارتفاع صادرات الخام لكل من روسيا والعراق، ما يعني مزيدا من المعروض العالمي للنفط في الأسواق.

الأناضول