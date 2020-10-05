ليبيا – رحّب عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة بمساعٍ تقوم بها عدّة أطراف ليبية لنقل الجولة القادمة من الحوار السياسي الليبي المُزمع عقده خلال الشهر الجاري في جنيف السويسرية إلى تونس، معتبرًا أنّ تونس تبقى الأقرب إلى الليبيين.

أوحيدة وفي تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية أمس الأحد أوضح أنّ الحوار المُرتقب سواء عُقد في تونس أو في جنيف فإنه يحظى برعاية الأمم المتحدة، وستجري جلساته وفقًا لمُخرجات مؤتمر برلين واللجان المُنبثقة عنه، أي 13+13، مشيرًا إلى أنّ العبرة تبقى بالنتائج التي ستحظى بالترحيب إن كانت وطنية وبعيدة عن المحاصصة.