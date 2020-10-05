الإمارات العربية – أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، استئناف منح بعض تصاريح الدخول والعمل في البلاد، وذلك بعد تعليقها قبل 9 أشهر في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات في تغريدة على “تويتر”، إن الحكومة استأنفت منح تصاريح العمل للأجانب العاملين في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك تصاريح دخول العمالة المنزلية.

وكانت الإمارات قد علقت في مارس الماضي إصدار جميع أنواع تصاريح العمل في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: “رويترز”