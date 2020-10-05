ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبيةعبد الله الثني أمس الأحد تعليماته لرؤساء المجالس التسييرية بضرورة التنسيق مع رؤساء المجالس المحلّية للأحياء والمناطق الواقعة ضمن اختصاصهم الجغرافي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلّي عادل الزايدي.
الثني أكّد -بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية- على ضرورة التنسيق لضمان وصول الخدمات لكافّة المناطق والأحياء عبر المجالس التسييرية للبلديات.
وناقش الاجتماع احتياجات البلديات التابعة للحكومة الليبية وسير العمل بها، وأبرز العراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.
رئيس الحكومة أكّد على تقديم كافّة الاحتياجات للبلديات وفقًا للمتاح، خاصّة في ظلّ انعدام الإيرادات المالية للحكومة.