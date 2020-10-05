ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبيةعبد الله الثني أمس الأحد تعليماته لرؤساء المجالس التسييرية بضرورة التنسيق مع رؤساء المجالس المحلّية للأحياء والمناطق الواقعة ضمن اختصاصهم الجغرافي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلّي عادل الزايدي.

الثني أكّد -بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية- على ضرورة التنسيق لضمان وصول الخدمات لكافّة المناطق والأحياء عبر المجالس التسييرية للبلديات.

وناقش الاجتماع احتياجات البلديات التابعة للحكومة الليبية وسير العمل بها، وأبرز العراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.

رئيس الحكومة أكّد على تقديم كافّة الاحتياجات للبلديات وفقًا للمتاح، خاصّة في ظلّ انعدام الإيرادات المالية للحكومة.