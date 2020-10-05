ليبيا – قال متحدّث الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس الأحد إنّ المجلس الرئاسي يمكن أن يتحوّل إلى هيكل جديد.

قالن أشار في مقابلة مع قناة “7” التركية وفقًا لوكالة “الأناضول” إلى أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مباحثات أمس الأحد، مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وأضاف: “الرئيس سيجري مباحثات مع السراج هذا المساء، ويمكن أن يتحوّل المجلس الرئاسي هناك إلى هيكل آخر”، مشيرًا إلى أهمية تسجيل الأمم المتّحدة اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين تركيا والسراج العام الماضي.

وأوضح أنّ تسجيل الأمم المتحدة أظهر بوضوح أنّ الاتفاقية مع ليبيا تحظى بالقبول على صعيد الأعراف الدولية.

ولفت إلى أنّ فائز السراج لم ينفصل بعد عن رئاسة حكومة الوفاق، وأنه ينوي الاستقالة من منصبه أواخر الشهر الحالي.

كما بيّن أنّ عزم السراج على تقديم استقالته قد يكون ردَّ فعل على بعض القضايا الخلافية في ليبيا، مشدّدًا أنّ العلاقات التركية الليبية ليست قائمة على الأشخاص.

وأكّد على دعم تركيا لحكومة الوفاق وإبرامها معها اتفاقية تعاون عسكرية، منوّهًا إلى أنّ الاتفاقيات التركية الليبية ستتواصل.

وزعم في ختام حديثه : “نستمرُّ في العمل مع الجهات الفاعلة الأخرى، ولدينا علاقات جيدة جدًا مع الجهات السياسية في طرابلس. الليبيون مدركون بأن التدخّل التركي يحمل أهميّة تاريخية وحاسمة، وتركيا ستواصل العمل مع من يُنتخب لرئاسة المجلس الرئاسي”.