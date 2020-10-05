ليبيا – التقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند الذي يزور القاهرة حاليًا مدير المخابرات العسكرية المصرية خالد مجاور.

مصادر أشارت لوكالة “روسيا اليوم” إلى أنّ اللقاء جرى في إطار مساعي القاهرة لرأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، وأنّ زيارة نورلاند إلى القاهرة جاءت في وقت يزور فيه رئيس البرلمان عقيلة صالح العاصمة المصرية أيضًا.

يشار إلى أنّ مفاوضات 5+5 بين الفرقاء الليبيين قد انتهت في الغردقة قبل أيام، بعد توصّل الأطراف المعنية لأفكار بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، وتمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة في المجلس الرئاسي وملفات أخرى، فيما اعتبرته الأوساط السياسية تقدّمًا ملحوظًا في طريق رأب الصدع.