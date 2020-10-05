العراق – أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، امس عن “التوصل لخيوط مهمة” بشأن المسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال رسول في تصريح صحفي، إن “الجهد الاستخباراتي هو الحاضر، لذلك العمل جار وفقا لخطة استخباراتية دقيقة توصلنا من خلالها لخيوط مهمة بشأن إطلاق الصواريخ”.

وأضاف أن “اللجان التحقيقية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، كانت الغاية منها الوصول إلى مطلقي الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء والمواطنين”.

ولم يذكر اللواء رسول في تصريحه أي معلومة بشأن الأطراف التي تقف وراء عمليات إطلاق الصواريخ التي تسقط بين حين وآخر داخل العاصمة بغداد، وكان آخرها ما حدث الأسبوع الماضي عندما تسببت بعض الصواريخ بمقتل 5 مدنيين، جلهم من الأطفال، غربي بغداد.

المصدر: واع + RT