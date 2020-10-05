مصر – كشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن القرار الذي سيتم اتخاذه حال عدم تنفيذ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، قرار إيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي وعزله من منصبه كرئيس للنادي.

وقال أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، شريف العريان، في تصريحات تلفزيونية:” لا يوجد شيء اسمه عدم تنفيذ قرار الإيقاف، أولا العقوبة لا تشمل نادي الزمالك، النادي ليس له أي علاقة بالعقوبة الموقعة ضد مرتضى منصور”.

وأصدرت اللجنة الأولمبية قرارا، الأحد، بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، وتغريمه 100 ألف جنيه.

وأضاف أمين عام اللجنة الأولمبية: “ولكن في حالة عدم تنفيذ مجلس الإدارة والنادي القرار وفتح باب الترشح على مقعد الرئيس في أقرب جمعية عمومية، هنا سيكونون هم من وضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون، وستكون هناك عقوبات”.

وأكمل: “العقوبات تصل إلى إيقاف أو تجميد لعبة معينة في الزمالك، أو تجميد أنشطة النادي بالكامل”.

وتابع العريان حديثه قائلا: “الحصانة التي يتمتع بها مرتضى منصور تقتصر على البرلمان فقط، أتعجب من حديثه عن عدم اعترافه بقرار اللجنة الأولمبية، في الوقت الذي تقدم بشكوى لنا ضد النادي الأهلي وتمت إحالتها للجنة القيم”.

وعن الخطوات القادمة للجنة الأولمبية بشأن عقوبة الإيقاف، قال: “سنقوم بإرسال التحقيقات إلى النيابة العامة اليوم، وسوف يتم إخطار مرتضى منصور بقرار الإيقاف الرسمي اليوم أيضا”.

وجاء رد مرتضى منصور، على قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه لـ4 أعوام، بتصريحه أن القرر “لن ينفذ”، قائلا إن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا، الأحد، وطلب عدم التحقيق معه بوصفه نائبا فيه.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”