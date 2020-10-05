المغرب – أعلنت وزارة الصحة المغربية امس تسجيل 2044 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 133272 حالة.

ووفق موقع “هسبريس” المغربي، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، فقد بلغ 2577931 منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 37 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2330 حالة.

كما تم التأكد من 2349 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 111036.

المصدر: موقع “هسبريس” المغربي