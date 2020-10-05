إسبانيا – أعلن الاتحاد الإسباني الاثنين أن مدرب منتخب بلاده لويس أنريكي قرر عدم استدعاء أي بديل للاعب نابولي الإيطالي فابيان رويز الذي لم يتمكن من الانضمام إلى معسكر “لا روخا”.

وكان أنريكي استدعى رويز الجمعة ضمن قائمة من 25 لاعبا لخوض مباراة دولية ودية ضد البرتغال بعد غد الأربعاء، ومباراتي مسابقة دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا وأوكرانيا في 10 و13 أكتوبر الحالي على التوالي.

وتعذر على رويز البالغ 24 عاما السفر إلى إسبانيا كونه يخضع مع فريقه الجنوبي للحجر الصحي بعد ثبوت إصابة لاعبين اثنين من الفريق بفيروس “كوفيد-19″، وهما المقدوني الجيف الماس والبولندي بيوتر زيلنسكي.

وقررت السلطات المحلية في نابولي عدم السماح للفريق بالسفر إلى تورينو خشية من تفشي الفيروس، وبالتالي تغيب عن الحضور إلى ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو لمواجهة يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية ضمن المرحلة الثالثة الأحد.

وسبق لأنريكي أن اضطر إلى تعويض انسحاب مدفع ريال مدريد داني كارفاخال بسبب الإصابة في رباط ركبته اليمنى، حيث قرر استبداله بمدافع برشلونة سيرجي روبرتو.

المصدر: “أ ف ب”