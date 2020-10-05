الولايات المتحدة – أفاد تقرير إعلامي بأن مسؤولا بارزا في دولة من مجموعة G7 أثار فكرة تسليم مقاليد الحكم في الولايات المتحدة إلى ابنة الرئيس دونالد ترامب، إيفانكا، في ظل إصابة والدها بفيروس كورونا.

ونقلت مجلة “فانيتي فير” الأمريكية، في تقرير نشرته أمس عن مستشار خارجي للبيت الأبيض قوله إن مسؤولا حكوميا رفيع المستوى من دولة عضو في مجموعة G7 تساءل عما إذا كان ترامب سيحاول تعيين إيفانكا لمنصب الرئيس بدلا عن نائبه مايك بينس.

ونقل المصدر عن المسؤول قوله متحدثا عن ترامب: “لقد خرق كافة القواعد، ولذلك هم يعتقدون أن كل شيء ممكن”.

وذكر التقرير أن إصابة ترامب بكورونا استدعت صدمة بين مؤيديه، حيث قال مسؤول جمهوري مقرب من حملة الرئيس الانتخابية: “يعرفون أن الأمر انتهى”.

ولفت التقرير إلى أن بعض حلفاء ترامب يروجون نظريات مؤامرة تنص على أن إصابة الرئيس كانت بفعل فاعل لأغراض سياسية.

ونقلت المجلة عن جمهوري مرموق قوله:”لا أعرف ما يجري، لكنني عملت شيئا واحدا، وهو أن أي شيء بالغ الأهمية يحدث قبل 30 يوما من انتخابات مرتبط عادة بهذه الانتخابات”.

المصدر: فانيتي فير