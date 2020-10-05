سوريا – توفي شخص من المصابين بفيروس كورونا في سوريا، بينما ارتفع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 4366 إصابة بعد تسجيل 37 إصابة جديدة اليوم.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة السورية يرتفع عدد حالات الوفاة إلى 205 حالات، بينما بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1155 حالة، بعد الإعلان عن شفاء 12 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وتشير إحصاءات الوزارة لتوزع الإصابات إلى أن معظم إصابات اليوم تم تسجيلها في حلب بواقع 17 إصابة، تلتها دمشق بـ 10 إصابات و4 في اللاذقية، وإصابتين في كل من: حمص وحماة والقنيطرة، والأخيرة هي التي تم تسجيل حالة الوفاة فيها اليوم.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 40 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.

المصدر: RT