إسبانيا – أكد لاعب الوسط حسام عوار بقاءه مع ليون الفرنسي عشية إقفال باب الانتقالات، فيما اقترب زميله المهاجم ممفيس ديباي من الرحيل إلى برشلونة الاسباني بحسب المدير الرياضي البرازيلي جونينيو.

وقال عوار الجزائري الأصل لقناة “تيليفوت” على هامش مباراة فريقه مع مرسيليا التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري المحلي وافتتح فيها التسجيل من نقطة الجزاء: “أشعر أنه بمقدوري تقديم المزيد لهذا النادي والفريق، أردت اكمال المسيرة مع النادي الذي تكونت في صفوفه”.

وكان اللاعب البالغ 22 عاما الذي يشارك الاثنين في أول تجمع له مع المنتخب الفرنسي، مرشحا للرحيل عن ليون الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لكن في ظل تقارير عن طلب ليون 60 مليون يورو للتخلي عن خدماته، فشل ناديا أرسنال الانجليزي ويوفنتوس الإيطالي في التوصل إلى ضمه.

ويعد عوار مع ديباي الأعلى قيمة في صفوف ليون، وقد شارك الأول أساسيا في مباراة مرسيليا الأحد ضمن المرحلة السادسة فيما دخل ديباي بديلا في الدقيقة 69.

وأعلن جونيينيو المدير الرياضي بالنادي بعد المباراة: “نعلم أنه في العام الأخير من عقده، لديه اتفاق مع برشلونة، ولا نخفي ذلك، ربما غدا (الاثنين) سيذهب إلى برشلونة، لكن لا شيء مؤكدا”.

وأضاف لاعب وسط ليون السابق المتميز بضرباته الحرة القاتلة “هو اللاعب الأكثر (ترشحا) للرحيل، لكن إذا لعب معنا، سيساعدنا على تحقيق الانتصارات”.

ويصل المهاجم البالغ 26 عاما والذي تعرض لإصابة قوية في ركبته الموسم الماضي، إلى نهاية عقده في صيف 2021، وهذه الفرصة الأخيرة لليون كي يحصل على قيمة انتقاله قبل أن يصبح لاعبا حرا.

المصدر: “أ ف ب”