ليبيا – عدَّ رئيس لجنة الحكم المحلّي في مجلس النواب إدريس عمران أنّ أيّ حديث عن عملية الإعمار قبل منتصف العام المقبل هو نوع من تسويق المواقف السياسية ليس أكثر.

عمران وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أضاف: “وإلى جانب ضرورة توفر البنية التشريعية، فإننا نحتاج لتدريب العاملين في الدولة؛ ليتمكّنوا من تولّي مسؤولية القيادة والإشراف على مشروعات إعادة الإعمار التي ستتمُّ بسواعد العمالة الوافدة من دول الجوار الليبي على الأرجح”.

وتوقّع عمران أن تواجه السلطة الجديدة بعراقيل عدّة في هذا الملف، مردفًا: “عملية الإعمار ستفتح على الحكومة المقبلة ملف التعويضات لمن تهدّم منزله أو أيّ من ممتلكاته خلال العقد الماضي، كما ستكون مطالبة إلى جانب التعويض المالي بإعادة بناء ما تهدّم، وتأسيس شبكات جديدة للمرافق العامة في تلك المناطق المنكوبة”.