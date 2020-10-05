كورونا في روسيا.. عدد الإصابات اليومية يقترب من المستويات القياسية التي سجلت في الربيع الماضي

كورونا في روسيا.. عدد الإصابات اليومية يقترب من المستويات القياسية التي سجلت في الربيع الماضي

روسيا – سجلت روسيا اليوم الاثنين 10888 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية قريبة من الأرقام القياسية التي رصدت في ذروة تفشي الوباء في مايو الماضي.

وأفاد مركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي اليوم الاثنين، بأن إجمالي إصابات كورونا في البلاد وصل إلى مليون و225889، منها 21475 حالة وفاة، بزيادة 117 حالة خلال اليوم الماضي.

يذكر أن أكبر زيادة يومية للإصابات بالفيروس، وهي 11656 حالة، تم تسجيلها في روسيا في 11 مايو الماضي.

وذكر مركز العمليات الروسية، أن 3181 شخصا تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 982324، فيما تبقى هناك أكثر من 222 ألف حالة نشطة.

وفي العاصمة ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة من 3327 أمس إلى 3537 اليوم، في حين تم تسجيل 27 وفاة اليوم، مقابل 29 أمس، لتبلغ بذلك الحصيلة في موسكو 307477 إصابة و5370 وفاة، في حين وصل إجمالي المتعافين إلى نحو 254 ألفا، بعد تماثل 913 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

ولم يعلق مركز العمليات على تصريح صدر صباح اليوم عن أحد المشرعين بشأن احتمال إغلاق حدود البلاد مجددا بسبب تدهور الوضع الوبائي.

المصدر: RT