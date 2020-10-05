مصر – افادت مؤسسة “آي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، الإثنين، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، نمت في سبتمبر/ أيلول الماضي، مسجلة أول زيادة له في 14 شهراً.

وحسب البيانات، صعد المؤشر إلى النقطة 50.4 نقطة بالشهر الماضي، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس/آب السابق، في أول توسع بنشاط القطاع الخاص منذ يوليو/تموز 2019.

وذكر التقرير أن الاقتصاد غير النفطي في مصر، شهد تحسنا طفيفا بعد التأثير المدمر لجائحة كورونا.

وأفاد بأن “الإنتاج والطلبيات الجديدة شهدا نموا على مدار ثلاثة أشهر، ما يشير إلى صورة أكثر تفاؤلا للربع الثالث من 2020”.

نمت طلبيات التصدير الجديدة إلى 55.3 نقطة في سبتمبر/أيلول من 53.0 نقطة بالشهر السابق له، وهي ثاني أعلى قراءة على المؤشر منذ بدايته قبل نحو عقد.

وزاد الطلب الاستهلاكي بأسرع وتيرة له في أكثر من خمس سنوات، وسجلت طلبيات الشراء الجديدة 51.9 نقطة، ارتفاعا من 51.2 نقطة في أغسطس، آب.

البيانات لمصر، رصدت كذلك استمرار التراجع في نشاط التوظيف، لكن الانكماش الذي بلغ 48.8 نقطة، كان أبطأ كثيرا من قراءة أغسطس/ آب عند 45.9 نقطة.

وتسببت جائحة كورونا في صدمة للاقتصاد المصري منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، مع توقف شبه كامل لقطاع السياحة الذي يساهم بنسبة 15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.

يستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

ويشير ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة إلى التوسع، بينما الانخفاض أدنى هذه المستوى يعني أن ثمة انكماشاً.

الأناضول