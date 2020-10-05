مصر.. السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (صورة)

مصر.. السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (صورة)

مصر – اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، لمناقشة عدد من مهام القوات المسلحة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات، ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

وقام الرئيس المصري بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 للانتصارات في حرب أكتوبر عام 1973.

وقام السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية