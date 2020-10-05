إسبانيا – أكد نادي برشلونة، تعرض مدافعه جوردي ألبا، لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ما يلقي بشكوك حول قدرته على اللحاق بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره اليوم الاثنين على موقعه: “تؤكد الفحوصات الطبية إصابة جوردي ألبا في العضلات الخلفية للفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

ولم يحدد برشلونة المدة التي سيبتعد فيها ألبا عن الملاعب، لكن وسائل إعلام محلية، قالت إن الدولي الإسباني سيغيب جراء الإصابة لمدة ثلاثة أسابيع على أقل تقدير.

واضطر ألبا للخروج من الملعب في الشوط الثاني من المباراة التي جمعت برشلونة وضيفه إشبيلية (1-1) أمس الأحد، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني، بعد شعوره بألم في ساقه اليمنى، وشارك الوافد الجديد الأمريكي سيرجينيو ديست بدلا منه.

وأصبحت مشاركة ألبا في مباراة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد المقررة في الـ25 من الشهر الحالي لحساب الجولة السابعة من “الليغا”، محل شك.

وينفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني، برصيد عشر نقاط مع مباراة مؤجلة، في حين يحتل برشلونة المركز الخامس بخمس نقاط، ويملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

المصدر: fcbarcelona.com