تونس – اكد وزير السياحة التونسي، الحبيب عمار، في تصريح لإذاعة “شمس أف أم”، إن المداخيل من القطاع السياحي شهدت تراجعا بحوالي 60%.

وأضاف خلال زيارته إلى ولاية القصرين يوم الأحد لافتتاح موسم الصيد السياحي، أن عدد الليالي المقضاة تراجعت بـ80%.

وأفاد بأن التراجع أثر سلبا على القطاع على غرار بقية دول العالم.

وصرح عمار بأن تونس استقبلت منذ فتح الحدود بعد الموجة الأولى لجائحة كورونا مليون و700 سائح.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابة بكورونا في صفوفهم لأنه تم تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع السياحي.

المصدر: “شمس أف أم”