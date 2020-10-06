ليبيا – توقّع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تؤدّي التطوّرات الأخيرة في ليبيا من حيث الالتزام بوقف إطلاق النار، والحوارات بين الأطراف الليبية إلى اتفاق ليبي شامل لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتويجها بانتخابات تشريعية ورئاسية، محذّرًا في الوقت ذاته من هشاشة الوضع، وأنه عرضة للتراجع في أيّ وقت.

أبو الغيط قال أمام الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، أمس الاثنين وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “لقد شاهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية جملة من التطوّرات المهمّة التي ساهمت وبشكل تراكمي وبناء في حلحلة الأزمة، من حيث الالتزام الذي تبديه الأطراف بوقف إطلاق النا، والتئام الحوارات الليبية. هذه كلها تطورات يمكن حقًا أن تقرّبنا من نقطة التوصّل إلى اتفاق ليبي شامل لاستكمال المرحلة الانتقالية، وتتويجها بالانتخابات الرئاسية والتشريعية”.