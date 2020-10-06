الأردن – أعلن الأردن أمس عن تسجيل 1824 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الأردن عبر إيجاز يومي أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 17464 حالة.

كما أعلن أيضا تسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 110 حالات.

كما سجل الأردن 52 حالة شفاء هذا اليوم، 13 في مستشفى الأمير حمزة، و35 في المنطقة الخاصة بعزل المصابين في البحر الميت، و4 في المستشفيات الخاصة المعتمدة.

وفي ظل استمرار تسجيل حالات إصابة محلية، دعت وزارة الصحة الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، واستخدام تطبيق “أمان”، وتطبيق “صحتك”.

المصدر: وسائل إعلام أردنية