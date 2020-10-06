ليبيا – أكّد الرئيس السوري بشار الأسد أنّ تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

الرئيس السوري اتهم في حوار مع وكالة “نوفوستي” الروسية نقله موقع قناة “الميادين” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ “دعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا”، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في إقليم ناغورنو كاراباخ.

وأوضح الأسد أنّ الرئيس التركي يعمل على إشعال الحروب لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل الداخلية، خاصّة بعد فضائح تتعلّق بصِلاته بتنظيم “داعش”.

وردًا على سؤال حول توفّر معلومات تفيد بنقل تركيا لمقاتلين سوريين إلى جبهات القتال في إقليم ناغورنو كارباخ، قال الأسد: “نستطيع أنّ نؤكّد هذا حتمًا، ليس لأننا نمتلك الأدلة، بل لأنه في بعض الأحيان إذا لم تكن تمتلك الأدلة فإنّ لديك مؤشرات”.

الأسد أكّد أنّ تركيا استخدمت هؤلاء الإرهابيين القادمين من مختلف الدول في سوريا، واستخدمت المسلّحين السوريين في ليبيا، بالإضافة إلى جنسيات أخرى؛ وبالتالي من البديهي والمحتمل جدًا أنها تستخدم تلك الطريقة في ناغورني كاراباخ؛ لأن التركيين هم الطرف الذي بدأ هذا الصراع وشجّع عليه.