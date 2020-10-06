ليبيا – أكّد رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي ميخائيل كوستراكوس أنّ دول الاتحاد الأوروبي دعمت اليونان في شرق المتوسّط، قائلًا: “شاركنا فىي اجتماعات برلين بشأن ليبيا”.

رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي وفي تصريحات لقناة “العربية” نقلتها صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الاثنين، أوضح أنّ مهمة إيريني منع تهريب السلاح إلى ليبيا، لافتًا إلى أنّ قوة إيريني تتعامل بحزم مع أيّ خروقات.

وتابع: “نراقب التصعيد بين تركيا واليونان”، لافتًا إلى أنّ الأمن البحري في المتوسّط أولوية، وأن مستوى التهديد في المتوسط يرتفع.