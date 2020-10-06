البيت الأبيض: الأطباء سيقيمون ما إذا كان يمكن للرئيس أن يغادر المستشفى

البيت الأبيض: الأطباء سيقيمون ما إذا كان يمكن للرئيس أن يغادر المستشفى

واشنطن – اكد مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، إن الفريق الطبي للرئيس ترامب سيقيم ما إذا كان بإمكانه مغادرة المستشفى حاليا، بعد إصابته بكورونا، منوها بأنه متفائل بخروج ترامب من المستشفى.

وأضاف ميدوز، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إنه تحدث مع ترامب صباح امس ويبدو أن حالته تحسنت الليلة الماضية. وقال إن الأطباء سيتشاورون مع ترامب اليوم وإن القرار بشأن خروجه من المستشفى سيكون في وقت لاحق.

وأكد: “هذا القرار لم يتخذ بعد.. صحته تتحسن باستمرار.. ما زلنا متفائلين بمغادرته (المستشفى) لكن هذا القرار لن يُتخذ حتى وقت لاحق اليوم”.

كما دافع ميدوز عن القرار المثير للجدل حول مغادرة الرئيس جناحه في المستشفى أمس الأحد وقيامه بجولة بسيارة لتحية مناصريه، على الرغم من إصابته بفيروس كورونا. إذ قال منتقدون إن الإجراء يعرض ضباط أمن ترامب للخطر.

وقال ميدوز بهذا الصدد: “اتخذنا احتياطات إضافية، مع معدات الوقاية الشخصية وغيرها، للتأكد من حمايتهم”.

المصدر: رويترز