ليبيا – استقبل عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة و وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الثلاثاء منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو. اللقاء استعرض -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية- عددًا من المواضيع التي تهمّ وزارة الداخلية والشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أبدى الحلو استعداد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتقديم الدعم الإنساني لليبيا في كافّة المجالات، خاصّة في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد.

ومن جهته، ثمّن باشاآغا جهود الأمم المتّحدة من أجل إرساء الأمن والأمان داخل ربوع ليبيا، ومجهوداتها للتوصل الى حلّ سياسي يرضي كافّة أطراف النزاع في البلاد