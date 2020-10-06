ليبيا – أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء أهمية الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في ليبيا، والتوصّل لحلّ سياسي للأزمة وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يحفظ وحدة ليبيا وأمنها ويحمي مقدراتها ويحقّق طموحات شعبها.

الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز رحّب بحسب ماذكرت قناة “المملكة” الأردنية بالنتائج الإيجابية التي حقّقتها جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة في المغرب والاجتماع الذي استضافته مصر، ومخرجات مؤتمر برلين الذي نظمته ألمانيا والأمم المتحدة.

وأكّد الفايز أنّ الأردن يرحّب بكل الجهود المستهدِفة لإنهاء الأزمة عبر الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا، وتشيد بالروح الإيجابية للحوار وبالجهود التي يقوم بها الأشقّاء والشركاء الدوليين للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة.