ليبيا – أبدت الحكومة الألمانية تفاؤلا حذرًا بشأن فرص التوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع في ليبيا، وذلك إثر مؤتمر دولي عبر الفيديو عقد الإثنين بعدما استأنف طرفا النزاع الحوار بينهما.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال في مؤتمر صحافي في برلين وفقًا لموقع “إرم نيوز”: “هناك أسباب لإبداء تفاؤل حذر. ثمة مؤشّرات لدى طرفي النزاع للانتقال من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي”.

كما أضاف الوزير الذي كان يترأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة قوله: “نعتقد أنّ ثمة نافذة تتيح جعل الأمور التي كانت مستحيلة في الأسابيع الماضية ممكنة”.