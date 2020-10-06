العراق – صرح الرئيس العراقي برهم صالح، امس إن المعركة ضد الإرهاب ما زالت مستمرة، فيما أكد أهمية تعزيز الأمن في البلاد، أشار إلى ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية.

وذكر بيان رئاسي، أن “صالح استقبل رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله، وأكد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وحماية البنايات والمراكز الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون ومواجهة الإرهابيين ومنع الاعمال الخارجة عن القانون”.

وأشار الرئيس صالح إلى “ضرورة تعزيز قدرات القوات الأمنية تدريباً وتسليحاً، وتطوير إمكانياتها القتالية، والتنسيق الأمني المشترك في مجابهة التحديات، وسد الثغرات الأمنية، كما حصل في المعارك ضد داعش بعد تحقيق قوات الجيش والحشد الشعبي والبيشمركَة انتصارات كبيرة على الإرهابيين وتحرير المدن من براثنهم”.

المصدر: RT