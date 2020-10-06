الولايات المتحدة – رفعت المكتبة الرقمية للرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، صفة السرية عن تسجيل أحاديث أجراها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تناول أحدها كارثة غواصة “كورسك” الروسية في أغسطس 2000.

بحسب التسجيل فقد أعرب كلينتون، في مستهل المحادثة التي جرت في فندق Waldorf Astoria بنيويورك، عن تعازيه لبوتين في ضحايا كارثة “كورسك”. من جانبه، اعترف الرئيس الروسي بأنه لم يكن أمامه خيار جيد في تلك الظروف، قائلا: “وجدت نفسي أمام اختيار بين أمرّين، فالبعض قالوا لي إنه لو أنني أرسلت غواصة فورا وحاولت إنقاذ الشباب، لكانت شعبيتي سترتفع. لكنها أشياء لا يجوز فعلها من أجل الترويج للذات. من الواضح الآن أن أفراد الطاقم كلهم قتلوا خلال 60 أو 90 ثانية. لم نتمكن من إخبار أقارب الضحايا، لكن كانت ثمة ثغرة في جسم الغواصة عرضها نحو مترين، ومن خلالها غمرت المياه الأقسام الثلاثة الأولى”.

وعلق فلاديمير شيفتشينكو، رئيس خدمة البروتوكول الأسبق لرؤساء روسيا والاتحاد السوفيتي، مشيرا إلى “أن نشر التسجيل جرى بدون موافقة الكرملين ووزارة الخارجية الروسية، الأمر الذي لم يكن ممكنا في فترة عملنا، والذي صار ممارسة عادية في زمننا، خاصة من قبل الولايات المتحدة وبعض جيران روسيا”.

وكانت الغواصة “كورسك” النووية الروسية الحاملة للصواريخ قد غرقت في بحر بارنتس على بعد 165 كلم من مدينة سيفيرومورسك نتيجة حادث وقع في 12 أغسطس عام 2000 أثناء تدريبات لسفن الأسطول الشمالي الروسي، ما أسفر عن مصرع 118 بحارا كانوا على متن الغواصة.

المصدر: RT + نوفوستي