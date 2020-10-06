ليبيا – أعلن مدير التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب أنّ الصيادين المحتجزين في بنغازي منذ بداية الشهر الماضي سيُعرضون للمحاكمة أمام النيابة العامّة المختصّة، وسيحاكمون وفقًا لقانون الدولة الليبية.

المحجوب وفي مقابلة مع القناة الإيطالية الرابعة الخاصّة وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أمس الإثنين قال: “إنّ الصيادين (8 منهم إيطاليون و10 آخرون من جنسيات مختلفة) أحوالهم الصحّية ممتازة، وهم في سجن بنغازي ومن المعروف أننا نعتني بسجنائنا. لديهم طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام لحقوق الإنسان، وعلمت أنه أتيحت لهم فرصة الاتصال بأفراد عائلاتهم”.

وأردف: “هم بالطبع قيد التحقيق، لكن لن يحدث لهم شيء خارج الإجراءات القانونية”.

وتابع: “أريد أن أوضح أننا لا نعتقل أحدًا إلا إذا انتهك القانون. وانتهك البحارة الإيطاليون المياه الإقليمية والاقتصادية لليبيا، والحقيقة التي يجب أن يعرفها الشعب الإيطالي أنها ليست المرة الأولى، فقد حدثت انتهاكات عديدة سابقة”.

المحجوب اختتم: “إنّ البحارة الإيطاليين خضعوا لإجراءات قانونية عادية، ولم يتعرّضوا لأيّ اضطهاد. نحن لسنا ميليشيا، نحن سلطة وجيش. لقد سلمناهم للنائب العام المختصّ بهذا النوع من الجرائم، وقد تم فتح تحقيق للشرطة باتباع الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوقهم وسيتم تكليف محامٍ للدفاع عنهم، في حالة لم تعيّن إيطاليا محاميًا لهم”.