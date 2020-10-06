ليبيا – أكّد مستشار رئيس البرلمان فتحي المريمي أنّ كافّة الاجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة تهدف للوصول إلى حلّ شامل ينهي الأزمة السياسية في البلاد، ويهيئ الأجواء لإنجاح اجتماعات جنيف التي سيتمّ من خلالها الاتفاق على تشكيل المجلس الرئاسي الجديد الذي سيتكوّن من رئيس ونائبين ورئيس حكومة ونائبين، يمثلون الأقاليم الثلاثة: “برقة وفزان وطرابلس”.

المريمي وفي تصريح لموقع “العربية .نت” اليوم الثلاثاء قال إنّ اجتماعات القاهرة تأتي وفق تفاهمات وتنسيق كامل مع مصر لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وتنفيذ توصيات اجتماع الغردقة الذي انتهى إلى توصيات تضمن تثبيت وقف إطلاق النار وفتح حقول النفط وإعادة تصديره، وبدء التفاوض لعمل اللجان الأمنية والمسار العسكري وفق “5+ 5”.