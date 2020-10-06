ليبيا – أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن أمله في توقيع الاتفاق بين الأطراف الليبية في بوزنيقة في أقرب وقت، على أن يؤدّي ذلك إلى التوقيع لمفاوضات بينها.

بوريطة كشف خلال كلمة من الرباط تزامنًا مع أولى جلسات الجولة الجديدة من الحوار الليبي أنّ الأطراف الليبية على وشك إنهاء الاتفاق بشأن المادة 15 من اتفاق الصخيرات الخاصّة بالتفاوض حول شغل المناصب في الجهات السيادية.

وتابع: “الحوارات الليبية – الليبية عنصر أساسي، والحوارات الخارجية مكمّلة”، موضّحًا أنّ ما تحقّق في حوار بوزنيقة خلق آمالًا لدى الليبيين.