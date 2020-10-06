ترامب يعلن مغادرة مركز “والتر ريد” الطبي على الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرنيتش

ترامب يعلن مغادرة مركز “والتر ريد” الطبي على الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرنيتش

الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على “تويتر” امس أنه سيغادر مركز “والتر ريد” الطبي العسكري في السادسة والنصف مساء اليوم (العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرنيتش).

وأضاف ترامب: “شعور جيد حقا! لا تخافوا من كوفيد.. لا تدعه يسيطر على حياتك.. لقد طورنا تحت إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا.. أشعر بتحسن أكثر مما كنت أشعر به قبل 20 عاما!”.

وعلق الرئيس الأمريكي في تغريدة ثانية على الانتقادات التي وجهت له بعد الجولة التي قام بها يوم الأحد على متن سيارته، حيث قال: “يُذكر أن وسائل الإعلام مستاءة لأنني ركبت سيارة آمنة لأقول شكرا للعديد من المعجبين والداعمين الذين وقفوا خارج المستشفى لساعات طويلة وحتى أيام، لتقديم احترامهم لرئيسهم. لو لم أفعل ذلك، لقال الإعلام (عني إنني) وقح !!!”.

وأعلن ترامب مساء الجمعة عبر حسابه في “تويتر” أنه أصيب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وكإجراء احترازي، توجه ترامب إلى مركز “والتر ريد” الطبي العسكري الوطني حتى يتسنى لفريقه الطبي متابعة حالته الصحية.

وقبل الانتقال إلى المستشفى، نشر الرئيس الأمريكي رسالة مصورة على “تويتر” أكد فيها أنه وميلانيا بخير.

المصدر: RT + وكالات