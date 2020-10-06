المغرب – أعلن المغرب تفكيكه صباح الاثنين في مدينة طنجة، شمال البلاد، خلية وُصفت بـ”الإرهابية الموالية لداعش” تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و26 عاما.

وبناء على معلومات استخباراتية، نُفذت عمليات أمنية في 4 مواقع مختلفة بحي العوامة بالمدينة ذاتها، انتهت إلى اعتقال أفراد الخلية المطلوبة. وحجزت قوات الأمن خلال تدخلها الميداني أسلحة بيضاء ومعدات وأجهزة إلكترونية. ونُسبت إلى هذه المجموعة نيتها تنفيذ عمليات إرهابية في المملكة المغربية وفق أسلوب الجماعات المسلحة في سوريا والعراق، بعد أن أخفقت في الالتحاق بمعسكرات المجموعات الإرهابية في دول الساحل الإفريقي.

سبق لجهاز الاستخبارات المغربي أن أعلن تفكيكه نهاية العام الماضي، مثلما يحدث على فترات متقطعة، “خلية إرهابية موالية لداعش وحاملة لمشاريع إرهابية، تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و39 سنة”.

المصدر: وسائل إعلام.