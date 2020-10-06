فرنسا – واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش طريقه نحو المباراة النهائية من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بفوزه على الروسي، كارين خاتشانوف 6-4 و6-3 و6-3 الاثنين وبلوغه ربع النهائي.

ويسعى دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، إلى إحراز لقبه الثاني على ملاعب رولان غاروس والثامن عشر في البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، وسيلتقي في الدور التالي مع الإسباني بابلو كارينو بوستا، أو الألماني دانيال ألتماير.

ولم يخسر دجوكوفيتش أي مجموعة خلال البطولة الفرنسية، وأهدر 25 شوطا فقط في أربع مبارياتها خاضها حتى الآن.

وقال دجوكوفيتش الذي بلغ الدور ربع النهائي في رولان غاروس للمرة الـ14 في مسيرته والـ47 في مختلف البطولات الكبرى: “كانت المباراة متقاربة المستوى أكثر مما تدل عليه النتيجة، وبالتالي فأنا سعيد لتحقيق الفوز”.

وأضاف: “طموحاتي دائما عالية كما في كل مرة العب فيها في باريس. اللآن يتعين علي التركيز على منافسي المقبل”.

وهذا الفوز هو الـ35 لدجوكوفيتش منذ مطلع العام الحالي، وكانت النقطة السوداء الوحيدة في سجله استبعاده من بطولة فلاشينغ ميدوز الامريكية الشهر الماضي لتوجيهه كرة باتجاه احدى مراقبات الخط. كما توج بطلا لدورتي سينسيناتي الامريكية وروما.

المصدر: “أ ف ب”