ليبيا – جدّد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على أهمية الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في مؤتمر برلين الخاصّ بالأزمة الليبية، والذي التأم في بداية العام الحالي، مجدّدًا دعم إيطاليا الكامل لحلّ سياسي شامل للأزمة الليبية من خلال الحوار السياسي الليبي-الليبي، في إطار العمل المركزي للأمم المتحدة.

دي مايو وفي مداخلته أمام اجتماع وزاري مغلق رفيع المستوى رأسته الأمم المتحدة وألمانيا متابعةً لمؤتمر برلين وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أعرب عن الأمل في أن يتم تعزيز التقدّم المؤسّسي والسياسي الذي تم إحرازه في محادثات مونترو في سويسرا، وتلك الجارية في بوزنيقة في المغرب في الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي.

وبناء على المحادثات الأخيرة في الغردقة بين ممثّلين عسكريين وأمنيين لحكومة الوفاق والجيش، أكّد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على الحاجة إلى استئناف المفاوضات المباشرة داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، لإبرام اتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار وإقامة منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط دون حدود زمنية في جميع أنحاء الأراضي الليبية.

دي مايو شدّد على الحاجة إلى وقف كامل للتدخّل الخارجي في النزاع وإلى الدعم العسكري للأطراف الليبية.