فرنسا – أعلن نادي ليون، المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري، جمال الدين بالعمري، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم واحد، قابل للتجديد.

وقال عملاق الدوري الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي: “يعلن أولمبيك ليون عن وصول المدافع الدولي الجزائري، الفائز بكأس الأمم الإفريقية 2019، جمال الدين بالعمري”.

وذكر بيان النادي الفرنسي، أنه تعاقد مع بالعمري، البالغ من العمر 31 عاما، لمدة عام قابل للتجديد، لتعويض رحيل المدافع يواكيم أندرسن، الذي انتقل إلى صفوف فولهام الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وكان بالعمري، أنهى في سبتمبر الماضي، تعاقده بالتراضي مع فريقه السابق، الشباب السعودي.

وسيلعب المدافع الدولي الجزائري، لأول مرة في مسيرته في الملاعب الأوروبية، بعد أربعة مواسم قضاها مع نادي الشباب السعودي، وقبلها مثل في الجزائر أندية حسين داي، وشبيبة القبائل، ووفاق سطيف.

المصدر: وكالات