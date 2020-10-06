روسيا والولايات المتحدة وفرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في قره باغ بأسرع وقت ممكن

روسيا والولايات المتحدة وفرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في قره باغ بأسرع وقت ممكن

روسيا – دعت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، في بيان مشترك، إلى وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني في أسرع وقت ممكن.

وقال وزراء الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأمريكي، مايك بومبيو، والفرنسي، جان إيف لو دريان، في بيان مشترك أصدروه اليوم الاثنين كممثلين عن الدول التي تترأس مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنهم “يدينون بأشد صورة ممكنة التصعيد الخطير وغير المسبوق للعنف في أراضي النزاع بإقليم ناغورني قره باغ وخارجها”.

وشدد الوزراء على أن “الهجمات الأخيرة التي يرجح أنها استهدفت المنشآت المدنية على طول خط التماس وداخل أراضي اذربيجان وأرمينيا خارج أراضي النزاع في ناغورني قره باغ، والحدة غير المتكافئة لمثل هذه الهجمات تمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار في المنطقة”.

وجدد الوزراء، استنادا إلى البيان الصادر سابقا عن رؤساء دولهم يوم 1 أكتوبر، الدعوة لطرفي النزاع إلى “إعلان وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل”.

وأكد البيان “التصميم الصارم للدول الرؤساء (لمجموعة مينسك) على تنفيذ المهمة التي وضعت على عاتقها من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجتمع الدولي بدعم من باقي أعضاء مجموعة مينسك”.

وأوضحت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا أنها ستواصل زيادة العمل المشترك مع كلا الطرفين بشكل ممنهج، وتدعوهما إلى تحمل الالتزامات باستئناف عملية التسوية بناء على المبادئ الأساسية الموجودة والوثائق الدولية ذات الصلة والتي معروفة جيدا بالنسبة لهما”.

المصدر: RT