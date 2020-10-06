إسبانيا – أغلقت أمس الاثنين، السوق الصيفية لانتقالات لاعبي كرة القدم، في أغلب الدوريات الأوروبية، بما فيها الدوري الإسباني.

وشهدت سوق الانتقالات الصيفية هذا الموسم، حالة استثنائية، بسبب تداعيات فيروس كورونا، ودخول أغلب الأندية في أزمات مالية، وشكل ريال مدريد حالة نادرة حيث لم يتعاقد مع أي لاعب جديد.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن هذه المرة الأولى منذ 40 عاما، التي لا يبرم فيها الفريق الملكي أي صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وريال مدريد، الذي اشتهر في العقدين الماضيين بنشاطه في سوق الانتقالات وتعاقده مع أبرز نجوم كرة القدم، اكتفى هذا الموسم بالاعتماد على قائمة الموسم الماضي مع استعادة خدمات بعض اللاعبين المعارين على غرار أودوريوزلا، وأوديغارد، ولونين.

وعلى الرغم من عدم صرفه أي مبالغ في التعاقد مع لاعبين جدد، فقد جنى الريال أموالا طائلة هذا الصيف، من خلال بيع مجموعة من لاعبيه، على رأسهم المغربي أشرف حكيمي، الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، والإسباني سيرخيو ريغيلون، الذي انضم لتوتنهام الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 30 مليون يورو، والكولومبي خاميس رودريغيز، الذي دفع إيفرتون الإنجليزي 25 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته.

المصدر: AS + RT