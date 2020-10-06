ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القياديُّ في جماعة الإخوان المسلمين إنّ حالة الارتباك والغموض تسيطر على أعضاء مجلس النواب والدولة، فهم لا يعلمون شيئًا عما يحصل في حوارات بوزنيقة.

عبدالعزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أنّ كلّ ما ينتج عن هذه الاتفاقيات سيكون ضعيفًا ولا محل له من الإعراب.

وأضاف: “الأمور غير واضحة من البداية، خالد المشري قال: إنّ حوارات بوزنيقة عصف ذهني ينتج عنها اتفاقيات، وأعضاء مجلس الدولة لا يعلمون شيئًا، 130 عضوًا، هل لديك تفويض أن تتفق نيابة عنهم؟ هل كنتم على بيّنة أنّ من يفاوضوكم من الجهة الأخرى يمثّلون البرلمان؟”.

وأردف:” حوار بوزنيقة قريب من الصخيرات، والوضع في ليبيا سيء جداً في ظل أزمة الكهرباء وكورونا، لو لم يتم التوقيع على الصخيرات لكانت البلاد بعافية.. المجلس الأعلى للقضاء ما شأنه أن يعلق على حوارات بوزنيقة؟ “.

واستطرد قائلًا: “تجمّع علماء ليبيا دعا في مبادرته لجلسة تجمع كلّ الأطراف من أجل تأجيل الحوارات الخارجية لنتّقق نحن على ما نريده في الداخل، لكن للأسف لم يردّ عليهم أحد. من يرفضون الحوار أتوا للمناصب بالشرعية الدولية كالسراج والعماري، الشرعية الدولية إن دعتهم وقالت حوار جنيف سيعقد في منتصف الشهر في تونس وغيرها فلن يرفضه أحد”.

وأشار إلى أنّ الحلّ الأمثل هو الاستفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات، وهذا لا يمكن أن يتمَّ في ظلِّ وجود “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ومن وصفهم بـ”الجنجويد والفاغنر” وانتشار السلاح، وفقًا لقوله.

وفيما يتعلّق بالشأن العسكري أوضح أنّ من وصفهم بـ” قوات بركان الغضب” (مسلحي الوفاق المدعومين من تركيا) مستعدون لأيّ مواجهة، ويرصدون تحركات من وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) بدقة. مشيرًا إلى أنّ قواتهم لن تتمكّن من التقدّم شبرًا واحدًا دون أوامر من القوة الدولية.

وعلّق على زيارة فائز السراج إلى تركيا قائلًا: “الحكومة كلُّها في اسطنبول للاجتماع مع أردوغان وحكومته لمناقشة تطوّر العلاقات التركية الليبية والاقتصاد، خاصّة بعد تسجيل الاتفاقية في الأمم المتّحدة، الأتراك غير مطمئنين وقلقون بشأن الأوضاع في ليبيا، فهم منزعجون من الفوضى التي يتّسم بها المشهد السياسي غرب ليبيا وهذا ما يزعج كلَّ من يريد التعامل مع حكومة الوفاق”.

كما قال: “لقاء أقطاي مع رئيس تيار يا بلادي جاء بناء على طلب أقطاي للتعرّف عن قرب على تيار يا بلادي ورؤيته للحل في ليبيا؛ لأنّ أقطاي مستشار مقرب جدًا من أردوغان. الجلسة كانت ودية ومثمرة جدًا واستُمع فيها لوجهة نظر بوسهمين. تركيا تشجّع الليبين أن يكون الحلُّ نابعًا منهم وأن يقدموا النصيحة و القرار لليبيين. حاول الأتراك أن يجمعوا الفرقاء في حكومة الصخيرات ويكونوا وسطاء بينهم، ولكن كلّ شخص يفعل ما في رأسه، مستشارو السراج المقربون منه ومرتبطن بدول أخرى معادية خاصّة، مما يدلّ على أنّ حكومة السراج مخترَقة”.

وتوقّع عدم وقوع حرب مستبعدًا أن تتمكّن المفاوضات وحدها من إنهاء وجود “حفتر ” في المشهد الليبي حسب زعمه، مضيفًا: “إذا استمرت الأمور بهذه الركيزة أتوقع حسب المعطيات أن يسلّم السراج مهامه والذهاب لمجلس رئاسي من 3 أشخاص وحكومة مستقلّة ليست برئاسة عقيلة صالح؛ لأنّ الكثير من الأحرار يرفضون ذلك”.

ختامًا اعتبر أنّ تسليم الرأي الليبي للمجتمع الدولي هي أكبر جريمة، لافتًا إلى أنّ الجميع حريص فقط على إيجاد مكان له في الحوار.