فرنسا – أكد مدعون فرنسيون، اليوم الثلاثاء، أنهم فتحوا تحقيقا في مزاعم بالتلاعب بنتيجة مباراة في زوجي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس”، المقامة منافساتها حاليا في باريس.

وقال مكتب الإدعاء، إن التحقيق بشأن “احتيال مجموعة منظمة” و”فساد مباشر وغير مباشر”، يتعلق بمباراة في زوجي السيدات بين الثنائي الروماني المكون من أندريا ميتو، وباتريشيا ماري، في مواجهة الروسية يانا سيزيكوفا، وزميلتها الأمريكية ماديسون برينجل.

وفاز الثنائي الروماني بالمباراة قبل خروجه من الدور الثالث.

وتجري التحقيق، الذي فتح في الأول من أكتوبر الحالي، وحدة الشرطة الفرنسية للخدمات المركزية للسباقات والألعاب.

المصدر: رويترز