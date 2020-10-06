فرنسا – أنهت الأمريكية دانييلي كولينز، مسيرة التونسية أُنس جابر في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس”، بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة، في الدور الرابع، اليوم الثلاثاء.

وحسمت الأمريكية المصنفة 57 عالميا، المباراة لمصلحتها بنتيجة 6-4، 4-6 و6-4.

وستلعب كولينز في الدور ربع النهائي مع مواطنتها، صوفيا كينين، المرشحة الرابعة للقب، التي تأهلت على حساب الفرنسية فيونا فيرو، بفوزها عليها بواقع 2-6، 6-2، و6-1.

وكانت أُنس البالغ عمرها 26 عاما والمصنفة 35 عالميا، حققت إنجازا تاريخيا بوصولها للدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة، للمرة الأولى في مسيرتها، إذ أصبحت أول عربية تبلغ هذا الدور.

المصدر: RT