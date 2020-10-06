كيف أثر خروج ترامب من المستشفى على أسعار النفط؟

كيف أثر خروج ترامب من المستشفى على أسعار النفط؟

الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المستشفى، بعدما مكث هناك أربعة أيام وتلقي العلاج من فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 08:40 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 39.31 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.23% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 41.41 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.29% عن سعر التسوية السابق.

كذلك ساعد في دعم الأسعار الإضراب الموسع للعمال في النرويج، الذي أغلق ستة حقول نفط وغاز بحرية، وإخلاء منصات النفط في خليج المكسيك الأمريكي قبل العاصفة المدارية “دلتا”، التي تحولت إلى إعصار، والمتجهة نحو ولايتي لويزيانا وفلوريدا في الولايات المتحدة.

وكانت الأسعار قد تراجعت بشكل حاد يوم الجمعة الماضي عندما دخل ترامب المستشفى، ثم قفزت بأكثر من 5% أمس الاثنين بعد أن قال إنه سيعود إلى البيت الأبيض.

المصدر: “رويترز” + “بلومبرغ”