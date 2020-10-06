موسكو – دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى إطلاق العملية التفاوضية لتسوية الخلافات بين دول منطقة الخليج، معيدا إلى الأذهان أن روسيا تقدمت بمبادرة خاصة حول هذا الموضوع.

وأوضح لافروف، في مؤتمر صحفي عقده امس، أن روسيا تقدمت بمبادرة لوضع مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج بمشاركة كل الدول العربية وإيران وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي.

وتابع: “آمل في أن الوقت حان لأن هناك كثيرا جدا من القضايا في منطقة الخليج وحولها، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام”.

وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة “الجلوس حول طاولة المفاوضات للعمل على التوصل إلى اتفاق”.

وسبق أن ذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن لافروف قد يلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته حول منطقة الخليج يوم 20 أكتوبر.

المصدر: وكالات