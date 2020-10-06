ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب أنّ جلسات الحوار في بوزنيقة تدور حول نقطة واحدة وهي معايير تولي المناصب السيادية، مشيرًا إلى أنه لايمكن وصف ما سيتمّ التوصّل إليه بالاتفاق التاريخي.

معزب وخلال تغطية خاصّة أذيعت على قنا ة”ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد قال: إنّ الوظائف القيادية السبع هي أحد المعضلات التي واجهت الاتفاق السياسي.

واعتقد أنّ أقصى ما سيتمُّ التوصّل له في حوار بوزنيقة هو وضع معايير وآلية اختيار هذه الوظائف القيادية، مستبعدًا أن يتم التوصل لإتفاق في الجلسة القادمة.

وأوضح أن آليه الاختيار تتمثل في قيام مجلس النواب باختيار محافظ مصرف ليبيا من خلال فتح باب الترشح وفق معايير دولية، أما الوظائف القيادية السبع فيبعث بهم لمجلس الدولة لاختيار ثلاثة منهم، ثم يقوم مجلس النواب باختيار واحد منهم، بحسب قوله.

كما أضاف: “المعضلة الكبرى التي قد تواجه الاتفاق هي الفقرة ب من المادة رقم15، تعيين أحد في هذه المناصب لا بد أن يأخذ ثلثي أعضاء مجلس النواب إن فُسّرت المادة هذه على أساس أنّ التعيين يتطلّب إعفاء شاغلي المناصب حاليًا، وثلثا مجلس النواب ستكون هناك معضلة”.

وأردف: “المغرب لم تنخرط بهذا الموضوع، بل جاء بموافقة دولية. وأعتقد أن السفير الأمريكي وضّح هذا الأمر عندما قال إنّ المسألة الليبية سيتم معالجتها بالتجزئة، هذه التجزئة فيها رعاية دولية أمريكية وتعتبر تمهيدًا للحل، وأتوقّع أنه في حال وصل المجتمعون في المغرب لتمهيدات من شأنها أن تصل لحلّ شامل وكامل في جنيف أو تونس سيكون جهدًا مباركًا، لكن لا اأعتقد أنّ حلّ الأزمة الليبية بالكامل بل لجزء منها”.

وأكّد على أنّ طريق الوصول إلى حلّ في ليبيا طويل جدًا وليس قصيرًا. ومع كلّ ذلك تعتبر الخطوات الحالية نوعًا من الحلحلة وتمهيدًا لحلٍّ شامل، على حد تعبيره. لافتًا إلى أنّ الحلّ التاريخي يكون عندما تضع الحرب أوزارها وتنتهي المشاكل ويعود النازحون لمنازلهم والوصول للاستقرار الأمني.

معزب قال: إنّ ليبيا وقعت بين عدد من الذئاب المفترسة التي تعتبر ليبيا حلًّا لمشاكلها، أما الليبون فيرون أنّ الصراع هو على النفوذ والمناصب والأموال بسبب نظرتهم الضيقة، متمنيًا عقد حوار بين الليبين داخل البلاد في حال تنازل الطرفين.