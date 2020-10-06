إسبانيا – تحدث الظهير الأيمن الأمريكي، سيرجينيو ديست، المنضم حديثا إلى برشلونة قادما من أياكس أمستردام الهولندي، عن أول لقاء له مع قائد الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال ديست، صاحب الـ19 عاما، في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لقد رأيت جميع زملائي الجدد في برشلونة، بمن فيهم ميسي. الأرجنتيني لا يتحدث الإنجليزية، ولكن لقاءه كان مميزا.. بصراحة، ليست لدي أي فكرة عما قاله لي، لكن ابتسمنا لبعضنا البعض. كل شيء سيكون على ما يرام”.

وتعاقد برشلونة مع ديست، لمدة خمسة أعوام في صفقة بلغت قيمتها 21 مليون يورو.

وسيخلف الدولي الأمريكي في مركز الظهير الأيمن، البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي انتقل إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان ديست، شارك في أول مباراة له مع برشلونة، عندما دخل بديلا في الدقيقة 75 من المواجهة التي جمعت “البارسا” وضيفه إشبيلية (1-1) يوم الأحد الماضي، لحساب الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sport24.ru