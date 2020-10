الولايات المتحدة – ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة آبل تعمل على تطوير نموذجين جديدين على الأقل من منصات Apple TV الشهيرة.

وتبعا للمواقع فإن أجهزة Apple TV الجديدة لن تكون وسيلة لمشاهدة الأفلام والفيديوهات والمحطات التلفزيونية عبر الإنترنت فحسب، بل ستتحول لوسيلة للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية أيضا عبر خدمات Apple Arcade.

ولتحقيق هذه الغاية من المفترض أن تطرح آبل نموذجين من هذه المنصات، نموذج مزود بمعالجات A12Z Bionic المستخدمة في حواسب iPad Pro، ونموذج فيه معالجات A13 Bionic، وأن تحصل هذه النماذج على ذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 غيغابايت، ومعالجات رسوميات متطورة تمكنها من التعامل مع ألعاب الفيديو التي ستنافس The Legend of Zelda: Breath of the Wild على سبيل المثال.

ومن المفترض أن تطرح هذه المنصات قبل نهاية العام الجاري، وأن تزودها آبل أيضا بأجهزة تحكم عن بعد يمكنها التعامل مع مساعد “أليسا” الصوتي للتحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

المصدر: ixbit